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В Афганистане зафиксировали новое землетрясение. Есть погибшие

16 октября 2023 07:55
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Новости Афганистана. Как минимум два человека погибли, более 150 получили травмы в результате нового землетрясения магнитудой 6.3, которое произошло в провинции Герат на северо-западе Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане зафиксировали новое землетрясение. Есть погибшие-1

Сообщается о десятках разрушенных домах, однако данные весьма приблизительные, сейчас власти на месте оценивают масштабы ущерба. Это уже третье крупное землетрясение в провинции Герат за последние дни. 7 октября подземные толчки привели, по данным ВОЗ, к гибели почти 1 400 человек. Пострадали десятки деревень, некоторые почти полностью разрушены. Те, кто выжил, потеряли все. Они остались без крова и еды.

# Землетрясение # Новости Афганистана # Фотофакт

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