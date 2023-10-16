В Афганистане зафиксировали новое землетрясение. Есть погибшие

Новости Афганистана. Как минимум два человека погибли, более 150 получили травмы в результате нового землетрясения магнитудой 6.3, которое произошло в провинции Герат на северо-западе Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается о десятках разрушенных домах, однако данные весьма приблизительные, сейчас власти на месте оценивают масштабы ущерба. Это уже третье крупное землетрясение в провинции Герат за последние дни. 7 октября подземные толчки привели, по данным ВОЗ, к гибели почти 1 400 человек. Пострадали десятки деревень, некоторые почти полностью разрушены. Те, кто выжил, потеряли все. Они остались без крова и еды.