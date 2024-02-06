На Гаити требуют от правительства ликвидировать преступность

Массовые протесты не утихают на Гаити. Там люди требуют отставки правительства, которое не в силах справиться с преступностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице страны мирные демонстрации быстро переросли в беспорядки. На улицах возводят баррикады, поджигают покрышки. Для разгона протестующих полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Но подавить стихийные выступления не удается. Людей возмущает неспособность властей бороться с хорошо вооруженными бандами. Они уже контролируют большую часть столицы и продолжают захватывать сельские районы.