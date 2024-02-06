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Японскую столицу накрыл сильный снегопад

06 февраля 2024 06:55
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В Японии из-за сильных снегопадов тысячи пассажиров не смогли вылететь из столичного аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японскую столицу накрыл сильный снегопад-1

Более 80 рейсов были отменены или задержаны. Перевозчики предупредили о дополнительных изменениях в расписании и призвали граждан по возможности отказаться от поездок. Из-за непогоды некоторые дороги будут перекрыты. Многие учебные заведения и предприятия отправляют людей домой, чтобы избежать возможных травм и задержек в работе транспорта.

# Природные катаклизмы # Новости Японии

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