Японскую столицу накрыл сильный снегопад

В Японии из-за сильных снегопадов тысячи пассажиров не смогли вылететь из столичного аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 80 рейсов были отменены или задержаны. Перевозчики предупредили о дополнительных изменениях в расписании и призвали граждан по возможности отказаться от поездок. Из-за непогоды некоторые дороги будут перекрыты. Многие учебные заведения и предприятия отправляют людей домой, чтобы избежать возможных травм и задержек в работе транспорта.