Бабушка приправила рождественскую утку марихуаной и отравила всю семью

Новости Чехии. В Чехии семейный праздник закончился серьёзным отравлением. Бабушка по ошибке во время приготовления добавила в утку марихуану.

Габриэла Голчакова, пресс-секретарь полиции:

Мы завели дело по нелегальному изготовлению и другим манипуляциям с наркотическими и психотропными веществами и ядами.

Как сообщают idnes.cz со ссылкой на телеканал Polar, пенсионерка перепутала марихуану со специей майоран. Сам же наркотик в лечебных целях употреблял её муж. Только он не отравился, продегустировав приготовленное блюдо. У остальных членов семьи наблюдались слабость, тошнота, рвота, головная боль.

В итоге четверых взрослых и двоих детей в возрасте 3 и 6 лет госпитализировали.

Во многих странах марихуана легализована.