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Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи и пробки на дорогах: шторм «Элеонора» пронесся по Европе

04 января 2018 07:36
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Новости мира. По всей Европе устраняют последствия мощных штормов. Накануне непогода парализовала Францию, Германию, Великобританию и Нидерланды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи и пробки на дорогах: шторм «Элеонора» пронесся по Европе-1

Картина во всех этих странах приблизительно одна: сильный ветер, обильные осадки, поваленные деревья, оборванные линии электропередачи и многокилометровые пробки на дорогах. Буря «Элеонора», которая бушевала на территории Франции, привела к гибели как минимум одного человека. Еще около 20 получили различные травмы.

Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи и пробки на дорогах: шторм «Элеонора» пронесся по Европе-4

В пострадавших районах активно трудятся спасательные и аварийные бригады. Десятки тысяч рабочих и сотни единиц спецтехники пытаются восстановить привычный ритм жизни крупных и маленьких городов.

# Фотофакт # Погода

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