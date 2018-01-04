Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи и пробки на дорогах: шторм «Элеонора» пронесся по Европе

Новости мира. По всей Европе устраняют последствия мощных штормов. Накануне непогода парализовала Францию, Германию, Великобританию и Нидерланды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина во всех этих странах приблизительно одна: сильный ветер, обильные осадки, поваленные деревья, оборванные линии электропередачи и многокилометровые пробки на дорогах. Буря «Элеонора», которая бушевала на территории Франции, привела к гибели как минимум одного человека. Еще около 20 получили различные травмы.