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Особняк Билла и Хиллари Клинтон загорелся в США

04 января 2018 07:45
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Новости США. В среду в одном из домов четы Клинтон в обед произошло возгорание.

Первым на это обратил внимание сотрудник секретной службы. Он заметил огонь на втором этаже. Не дожидаясь пожарных, сотрудники потушили огонь самостоятельно. Позже специалисты пожарной части Чаппаква проверили, чтобы пожар был полностью ликвидирован.

Артур Мендоса, сержант департамента полиции New Castle:
Пострадавших не было. Причина возгорания пока не ясна.

Как сообщили Reuters, супружеской пары в это время не было дома.

На днях в США загорелся мебельный магазин.

Пострадали 12 человек – здесь подробнее.

# Пожар # Хиллари Клинтон # Билл Клинтон

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