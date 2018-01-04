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Зачем после 2 лет молчания между КНДР и Южной Кореей наладили работу горячей телефонной линии

04 января 2018 07:46
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Новости КНДР. Между КНДР и Южной Кореей возобновила работу горячая телефонная линия. Представители вышли на контакт спустя два года молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачем после 2 лет молчания между КНДР и Южной Кореей наладили работу горячей телефонной линии-1

Зачем после 2 лет молчания между КНДР и Южной Кореей наладили работу горячей телефонной линии-3

Открыта она была по приказу северокорейского лидера. Диалог, длившийся порядка 20 минут, был посвящен зимней Олимпиаде. Кроме того, главы государств обсудили возможность личной встречи.

Зачем после 2 лет молчания между КНДР и Южной Кореей наладили работу горячей телефонной линии-6

Ранее в своем новогоднем поздравлении Ким Чен Ын заявил о желании КНДР участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане и готовности начать переговоры с Сеулом.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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