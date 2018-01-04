Зачем после 2 лет молчания между КНДР и Южной Кореей наладили работу горячей телефонной линии

Новости КНДР. Между КНДР и Южной Кореей возобновила работу горячая телефонная линия. Представители вышли на контакт спустя два года молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыта она была по приказу северокорейского лидера. Диалог, длившийся порядка 20 минут, был посвящен зимней Олимпиаде. Кроме того, главы государств обсудили возможность личной встречи.