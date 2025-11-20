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Axios назвал причину отмены встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции

20 ноября 2025 07:52
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Axios назвал причину отмены встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции-0

Встреча спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Турции отменена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

Причиной стал отказ Зеленского обсуждать американский план урегулирования и его желание привлечь к диалогу европейских партнеров. Также отмечается, что американские источники также связывают перенос сроков с коррупционным скандалом в Украине.

Лидер США Дональд Трамп поддержал решение Уиткоффа об отказе от встречи. В то же время отмечается, что Зеленский прибыл в Анкару со своим собственным планом, подготовленным совместно с европейцами.


Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дональд Трамп

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