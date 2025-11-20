В Аргентине прошли масштабные акции протеста

Аргентину вновь охватили масштабные антиправительственные выступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч человек вышли на улицы Буэнос-Айреса. Госслужащие, пенсионеры и представители общественных объединений собрались на площади перед конгрессом, заблокировали центр города, чтобы выразить протест из-за политики жесткой экономии и трудовой реформы, запланированной властями. Для предотвращения беспорядков были мобилизованы тысячи полицейских, однако акция завершилась мирно.