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Уже 904 шайба. Овечкин продлил голевую серию в НХЛ до 3 матчей

20 ноября 2025 07:37
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Уже 904 шайба. Овечкин продлил голевую серию в НХЛ до 3 матчей-0

Российский хоккеист Александр Овечкин оформил шайбу в матче против «Эдмонтона», который «Вашингтон» выиграл со счетом 7:4. Об этом пишет ТАСС.

Капитан команды продлил результативную серию до трех матчей, довел количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 904 и остается рекордсменом лиги.

В этом сезоне он набрал 16 очков (7 голов и 9 результативных передач в 20 матчах). «Вашингтон» занимает пятое место в столичном дивизионе, «Эдмонтон» – пятое в Тихоокеанском дивизионе. Следующие матчи команды проведут 21 ноября против «Монреаля» и «Тампы» соответственно.

Фото: pixabay

# Хоккей

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