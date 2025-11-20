В Южной Корее сел на мель пассажирский паром – есть пострадавшие

Пассажирский паром, на борту которого находилось около 270 человек, сел на мель у западного побережья Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спасательной операции участвовали более 20 судов береговой охраны и авиация. По сообщению властей, все пассажиры и экипаж благополучно доставлены на берег. Пострадали три человека. Сам паром после тщательного обследования отбуксирован в ближайший порт. Обстоятельства инцидента уточняются.