Прямой эфир

В Южной Корее сел на мель пассажирский паром – есть пострадавшие

20 ноября 2025 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пассажирский паром, на борту которого находилось около 270 человек, сел на мель у западного побережья Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее сел на мель пассажирский паром – есть пострадавшие-2

В спасательной операции участвовали более 20 судов береговой охраны и авиация. По сообщению властей, все пассажиры и экипаж благополучно доставлены на берег. Пострадали три человека. Сам паром после тщательного обследования отбуксирован в ближайший порт. Обстоятельства инцидента уточняются.

# Новости Южной Кореи # ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
В Аргентине прошли масштабные акции протеста
20 ноября 2025 07:40

В Аргентине прошли масштабные акции протеста

Уже 904 шайба. Овечкин продлил голевую серию в НХЛ до 3 матчей
20 ноября 2025 07:37

Уже 904 шайба. Овечкин продлил голевую серию в НХЛ до 3 матчей

Овечкин занял чистое десятое место по победам в НХЛ
20 ноября 2025 07:32

Овечкин занял чистое десятое место по победам в НХЛ