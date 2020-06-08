Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле

Новости США. В США не утихают акции протеста. Во время одной из них в Сиэтле в толпу демонстрантов въехал автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После чего водитель вышел из машины и открыл огонь. Пострадал один человек.





Сейчас подозреваемый находится под арестом. Мотивы его действий пока неизвестны.

Протесты в США продолжаются уже больше двух недель. При этом в последние дни они приобрели более мирный характер. В связи с чем Дональд Трамп поручил вывести силы Национальной гвардии из Вашингтона. При этом американский президент подчеркнул, что в случае необходимости бойцы «быстро вернутся».