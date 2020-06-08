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Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле

08 июня 2020 09:37
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Новости США. В США не утихают акции протеста. Во время одной из них в Сиэтле в толпу демонстрантов въехал автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После чего водитель вышел из машины и открыл огонь. Пострадал один человек.

Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле-1



Сейчас подозреваемый находится под арестом. Мотивы его действий пока неизвестны.

Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле-3

Протесты в США продолжаются уже больше двух недель. При этом в последние дни они приобрели более мирный характер. В связи с чем Дональд Трамп поручил вывести силы Национальной гвардии из Вашингтона. При этом американский президент подчеркнул, что в случае необходимости бойцы «быстро вернутся».

Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле-6

Протестными настроениями охвачены и страны Европы. Демонстрации против расовой дискриминации проходят в Германии, Великобритании и Бельгии. В Брюсселе акция переросла в столкновения с полицией и погромы. Некоторые протестующие били витрины магазинов, бросали в полицию камни и бутылки, а также устраивали поджоги. В ответ на это стражи порядка применили водомёт. Задержаны около 150 человек.

# Акции протеста # Дональд Трамп # Фотофакт

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