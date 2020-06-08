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В Москве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры

08 июня 2020 09:10
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Новости России. Три человека получили ранения в результате стрельбы на юго-западе Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры -1

Инцидент произошёл поздно вечером 7 июня. По неизвестным пока причинам мужчина открыл огонь по прохожим из окна жилого дома. Пострадали 2 человека и сотрудник спецподразделения.

В Москве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры -4

Во время задержания правоохранители были вынуждены применить оружие. Стрелок госпитализирован. По предварительной информации, в момент инцидента он находился в невменяемом состоянии. Возбуждено уголовное дело. 

# Стрельба # Фотофакт

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