В Москве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры

Новости России. Три человека получили ранения в результате стрельбы на юго-западе Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Три человека получили ранения в результате стрельбы на юго-западе Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл поздно вечером 7 июня. По неизвестным пока причинам мужчина открыл огонь по прохожим из окна жилого дома. Пострадали 2 человека и сотрудник спецподразделения.
Во время задержания правоохранители были вынуждены применить оружие. Стрелок госпитализирован. По предварительной информации, в момент инцидента он находился в невменяемом состоянии. Возбуждено уголовное дело.