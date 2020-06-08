В Москве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры

Новости России. Три человека получили ранения в результате стрельбы на юго-западе Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл поздно вечером 7 июня. По неизвестным пока причинам мужчина открыл огонь по прохожим из окна жилого дома. Пострадали 2 человека и сотрудник спецподразделения.