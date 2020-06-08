Французов, которые бросают на улице маски и перчатки, могут оштрафовать на 750 евро

Новости Франции. Наказание за разбросанный мусор. Во Франции увеличат штрафы для тех, кто бросает маски и резиновые перчатки в неположенных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Наказание за разбросанный мусор. Во Франции увеличат штрафы для тех, кто бросает маски и резиновые перчатки в неположенных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Санитарных отходов на улицах стало значительно больше на фоне отмены карантинных ограничений. Повысить штраф для нарушителей намерены с 68 до 135 евро. А в некоторых случаях эта сумма может увеличиться до 750 евро.
Проект нового указа кабинет министров рассмотрит уже в середине июня. Сообщается, что данные меры – часть дорожной карты по развитию экономики страны, которая основана на возобновляемых ресурсах.