Французов, которые бросают на улице маски и перчатки, могут оштрафовать на 750 евро

Новости Франции. Наказание за разбросанный мусор. Во Франции увеличат штрафы для тех, кто бросает маски и резиновые перчатки в неположенных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санитарных отходов на улицах стало значительно больше на фоне отмены карантинных ограничений. Повысить штраф для нарушителей намерены с 68 до 135 евро. А в некоторых случаях эта сумма может увеличиться до 750 евро.