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Французов, которые бросают на улице маски и перчатки, могут оштрафовать на 750 евро

08 июня 2020 09:28
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Новости Франции. Наказание за разбросанный мусор. Во Франции увеличат штрафы для тех, кто бросает маски и резиновые перчатки в неположенных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Французов, которые бросают на улице маски и перчатки, могут оштрафовать на 750 евро-1

Санитарных отходов на улицах стало значительно больше на фоне отмены карантинных ограничений. Повысить штраф для нарушителей намерены с 68 до 135 евро. А в некоторых случаях эта сумма может увеличиться до 750 евро.  

Французов, которые бросают на улице маски и перчатки, могут оштрафовать на 750 евро-4

Проект нового указа кабинет министров рассмотрит уже в середине июня. Сообщается, что данные меры часть дорожной карты по развитию экономики страны, которая основана на возобновляемых ресурсах.  

# Коронавирус # Фотофакт

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