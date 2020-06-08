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Впервые за три месяца выросла стоимость нефти марок Brent и WTI

08 июня 2020 09:20
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Новости мира. Впервые за 3 месяца стоимость нефти Brent поднялась выше 43 долларов за баррель, а цена черного золота марки WTI превысила отметку в 40 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за три месяца выросла стоимость нефти марок Brent и WTI-1

Ситуация на мировом рынке нефти постепенно восстанавливается. Способствуют этому возросший спрос на сырьё в связи с отменой карантинных ограничений, а также соглашение ОПЕК+.

Впервые за три месяца выросла стоимость нефти марок Brent и WTI-4

Напомним, в минувшие выходные страны организации договорились о продлении действующего режима сокращения добычи нефти и с июля добычу чёрного золота будут ограничивать, как и сейчас, почти на 10 миллионов баррелей в сутки.

# Добыча нефти # Фотофакт

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