Впервые за три месяца выросла стоимость нефти марок Brent и WTI

Новости мира. Впервые за 3 месяца стоимость нефти Brent поднялась выше 43 долларов за баррель, а цена черного золота марки WTI превысила отметку в 40 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация на мировом рынке нефти постепенно восстанавливается. Способствуют этому возросший спрос на сырьё в связи с отменой карантинных ограничений, а также соглашение ОПЕК+.