Автомобиль из кортежа президента Сербии потерял колесо на ходу

Автомобиль из кортежа президента Сербии, в котором находился сам Александр Вучич, потерял колесо на ходу. Политик заявил, что не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автомобиль из кортежа президента Сербии, в котором находился сам Александр Вучич, потерял колесо на ходу. Политик заявил, что не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также он подчеркнул, была ли это поврежденная шина или же произошло что-то другое – предстоит установить компетентным органам. Премьер-министр Сербии также отметил, что необходима серьезная экспертиза и усиление мер безопасности вокруг президента. Пока же в связи с инцидентом внутренняя служба Сербии проводит расследование.