Прямой эфир

Автомобиль из кортежа президента Сербии потерял колесо на ходу

09 февраля 2025 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Автомобиль из кортежа президента Сербии, в котором находился сам Александр Вучич, потерял колесо на ходу. Политик заявил, что не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль из кортежа президента Сербии потерял колесо на ходу-2

Также он подчеркнул, была ли это поврежденная шина или же произошло что-то другое – предстоит установить компетентным органам. Премьер-министр Сербии также отметил, что необходима серьезная экспертиза и усиление мер безопасности вокруг президента. Пока же в связи с инцидентом внутренняя служба Сербии проводит расследование.

# Александр Вучич # Сербия # Авария # ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова рассказала, как быстро завершить конфликт в Украине
09 февраля 2025 13:31

Захарова рассказала, как быстро завершить конфликт в Украине

NYP: Трамп заявил, что говорил с Путиным по телефону
09 февраля 2025 13:20

NYP: Трамп заявил, что говорил с Путиным по телефону

Никто не пострадал. В порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент на танкере
09 февраля 2025 13:06

Никто не пострадал. В порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент на танкере