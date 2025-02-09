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Никто не пострадал. В порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент на танкере

09 февраля 2025 13:06
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В порту Усть-Луга Ленинградской области на танкере Koala случился техногенный инцидент. Об этом пишет ТАСС.

Никто не пострадал. В порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент на танкере-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характерф

Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, авария произошла утром 9 февраля при пуске двигателя. Было повреждено машинное отделение, но угрозы утечки нефти нет, так как судно находится у причала.

Команда была эвакуирована, жертв нет. Причины происшествия выясняются. По данным Marinetraffic, 274-метровый танкер Koala зарегистрирован под флагом Антигуа и Барбуды.

# Крушение # ЧП

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