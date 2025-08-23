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Автобус с иностранными туристами перевернулся в США – есть жертвы

23 августа 2025 07:41
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Туристический автобус, который возвращался с экскурсии на Ниагарский водопад в Нью-Йорк, перевернулся на трассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус с иностранными туристами перевернулся в США – есть жертвы-2

Погибли несколько человек, есть раненые. В салоне находился 51 пассажир. Большинство – граждане Индии, Китая и Филиппин. Некоторые люди оказались зажаты в салоне, другие были выброшены из автобуса при опрокидывании. Водитель автобуса выжил и не получил серьезных травм. Причины аварии выясняются.

# Авария # Новости США

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