Автобус с иностранными туристами перевернулся в США – есть жертвы

Туристический автобус, который возвращался с экскурсии на Ниагарский водопад в Нью-Йорк, перевернулся на трассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли несколько человек, есть раненые. В салоне находился 51 пассажир. Большинство – граждане Индии, Китая и Филиппин. Некоторые люди оказались зажаты в салоне, другие были выброшены из автобуса при опрокидывании. Водитель автобуса выжил и не получил серьезных травм. Причины аварии выясняются.