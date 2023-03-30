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ФСБ России: в Екатеринбурге за шпионаж задержан американский журналист

30 марта 2023 11:24
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Сотрудника американской газеты The Wall Street Journal  подозревают в шпионаже. Корреспондент взят с поличным в Екатеринбурге Федеральной службой безопасности РФ.

Сообщается, что журналист издания Эван Гершкович подозревается в шпионаже в интересах правительства Штатов, пишет РИА Новости. Он был задержан при попытке получения секретной информации о предприятии военпрома РФ. По заданию американских кураторов корреспондент пытался выведать сведения, составляющие гостайну. В отношении журналиста заведено уголовное дело.

Сообщается, что американская газета, сотрудником которой является задержанный, опубликовала заявление с требованием освобождения своего сотрудника. В публикации говорится о том, что Эван Гершкович надежный журналист и все обвинения в его адрес со стороны России безосновательны.

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# ЧП

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