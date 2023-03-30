Школы Болгарии массово получают сообщения о минировании

Десятки школ по всей Болгарии закрыты, а их учеников эвакуировали на три дня из-за угрозы взрывов. Информация о заложенных бомбах в учреждениях образования поступала по электронной почте и телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего таких предупреждений получили учебные заведения в Софии, а также Варне и Бургасе. Полиция обыскивает школы, но бомб пока не обнаружила. Точные причины происходящего не установлены. Но есть подозрения, что они связаны с проведением всеобщих выборов, которые пройдут в Болгарии в это воскресенье, 2 апреля. Большинство избирательных участков размещаются в школах.