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Школы Болгарии массово получают сообщения о минировании

30 марта 2023 11:30
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Десятки школ по всей Болгарии закрыты, а их учеников эвакуировали на три дня из-за угрозы взрывов. Информация о заложенных бомбах в учреждениях образования поступала по электронной почте и телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школы Болгарии массово получают сообщения о минировании-1

Больше всего таких предупреждений получили учебные заведения в Софии, а также Варне и Бургасе. Полиция обыскивает школы, но бомб пока не обнаружила. Точные причины происходящего не установлены. Но есть подозрения, что они связаны с проведением всеобщих выборов, которые пройдут в Болгарии в это воскресенье, 2 апреля. Большинство избирательных участков размещаются в школах.

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# Лжеминирование # Новости Болгарии # Фотофакт

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