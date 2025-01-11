«Австрия на стороне Александра Лукашенко». Акция под таким лозунгом прошла в Вене

Рядовые европейцы, очевидно, устали от недальновидности своих политиков, а порой и вовсе безответственной стратегии тех, кто претендует на статус «политического истеблишмента», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно этот весьма печальный для всего Евросоюза тренд вдохновил австрийцев. На улицах Вены они провели акцию в поддержку белорусского лидера.
По столице страны распространяют листовки с изображением нашего Президента. «Австрия на стороне Александра Лукашенко» – написали на размещенных по всему городу плакатах австрийские патриоты. Их пример, вполне вероятно, вдохновит и жителей других европейских стран.
Австрия сама находится на пороге выборов. После провала коалиционных переговоров в отставку подал канцлер страны Нехаммер. А накануне сформирован временный кабинет. Его возглавил министр иностранных дел Шалленберг. И это на фоне очевидных разногласий в австрийском обществе.