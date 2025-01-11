«Австрия на стороне Александра Лукашенко». Акция под таким лозунгом прошла в Вене

Рядовые европейцы, очевидно, устали от недальновидности своих политиков, а порой и вовсе безответственной стратегии тех, кто претендует на статус «политического истеблишмента», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно этот весьма печальный для всего Евросоюза тренд вдохновил австрийцев. На улицах Вены они провели акцию в поддержку белорусского лидера.