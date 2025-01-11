Польша продолжает готовиться к войне – Варшава выделила рекордные суммы на оборону

Польше в 2025 году тоже придется выбирать. 18 мая граждане республики проголосуют за нового президента. Но вот изменит ли это курс страны? Как показывает польская политическая практика, смена власти еще не гарант перемен к лучшему, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О приоритетах Варшавы лучше всего говорит согласованный бюджет, в котором особое место выделили расходом на оборону. На эти цели направят рекордные суммы. Когда речь идет о военных амбициях, Польша никогда не постоит за ценой. Судя по всему, продолжая готовиться к войне.
Этот курс с момента прихода к власти поддержал Дональд Туск. Польский премьер проводит жесткую политику в отношении мигрантов. Обвиняя Минск в создании кризиса на границе, к нашим рубежам стягивают солдат и технику. На новый уровень вышло и патрулирование рубежей.
С августа 2024 года в рамках операции по обеспечению безопасности в северо-восточном регионе Подляшья границы Польши охраняют 17 тысяч солдат. Для надзора также использовано новейшее оборудование, доступное польской армии.
Аркадий Шкутник, генерал-Майор (Польша):
Мы готовимся к войне в мирное время, отсюда, в том числе, и бронежилеты. Мы готовимся ко всему, в том числе и к тому, что, не дай Бог, будет применено огнестрельное оружие на границе. Потому что сегодня никогда не знаешь, кто и с какой стороны устроит провокацию. Поэтому я предпочитаю быть готовым, и это просто наши стандарты.
Варшава постоянно твердит о неких провокациях Беларуси. Выставляя нашу страну агрессором, Польша не прекращает попыток отгородиться и изолироваться от Минска. Поверить в исходящую от белорусов опасность варшавские политики навязчиво пытаются заставить и рядовых поляков.
Тем временем, наши границы открыты для всех, кто едет в Беларусь с добрыми намерениями. Более 15 тысяч европейцев с середины 2024 года посетили нашу страну по «расширенному безвизу». Немало среди них и жителей Польши. И мы им всегда рады.