Польше в 2025 году тоже придется выбирать. 18 мая граждане республики проголосуют за нового президента. Но вот изменит ли это курс страны? Как показывает польская политическая практика, смена власти еще не гарант перемен к лучшему, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О приоритетах Варшавы лучше всего говорит согласованный бюджет, в котором особое место выделили расходом на оборону. На эти цели направят рекордные суммы. Когда речь идет о военных амбициях, Польша никогда не постоит за ценой. Судя по всему, продолжая готовиться к войне.

Этот курс с момента прихода к власти поддержал Дональд Туск. Польский премьер проводит жесткую политику в отношении мигрантов. Обвиняя Минск в создании кризиса на границе, к нашим рубежам стягивают солдат и технику. На новый уровень вышло и патрулирование рубежей. С августа 2024 года в рамках операции по обеспечению безопасности в северо-восточном регионе Подляшья границы Польши охраняют 17 тысяч солдат. Для надзора также использовано новейшее оборудование, доступное польской армии.