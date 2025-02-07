Авиакатастрофа в России – два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье

Два человека стали жертвами авиакатастрофы в Подмосковье. Там упал легкомоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, борт выполнял учебно-тренировочный полет. Погибли пилот-инструктор и курсант. По неизвестной пока причине самолет рухнул в поле и загорелся. На месте ЧП работали около 30 пожарных и 8 единиц техники. Как стало известно, пилот перестал выходить на связь через несколько минут после взлета. Сейчас следователи изучают все обстоятельства происшествия.