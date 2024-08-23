Прямой эфир

Авиакастрофа в Таиланде унесла жизни 9 человек

23 августа 2024 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Авиакатастрофа в Таиланде унесла жизни 9 человек – никто из пассажиров и членов экипажа не выжил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт выполнял внутренний рейс.

Авиакастрофа в Таиланде унесла жизни 9 человек-2

Через полчаса после взлета пилоты перестали выходить на связь. Воздушное судно потеряло связь с центральным пунктом управления и пропало с радаров. Позже стало известно, что оно врезалось в мангровые заросли, где спасатели обнаружили обломки лайнера. Окончательное число жертв несколько часов было неизвестно, однако теперь власти подтвердили гибель всех находившихся на борту: это семь пассажиров и два пилота.

# Авиакатастрофа # ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
23 августа 2024 07:37

На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

Более 170 компаний принимают участие во Всемирной конференции робототехники в Пекине
23 августа 2024 07:32

Более 170 компаний принимают участие во Всемирной конференции робототехники в Пекине

В Канаде из-за забастовки остановлено движение грузовых поездов
23 августа 2024 07:29

В Канаде из-за забастовки остановлено движение грузовых поездов