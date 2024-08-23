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На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

23 августа 2024 07:37
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На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти объявили режим ЧС.

На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана-2

Эвакуировано население города Гриндавик. В Исландии находятся 33 активные вулканические системы. На полуострове Рейкьянес за последние три года произошло несколько извержений: весной 2021-го, летом позапрошлого и год назад. Нынешние январь, март и май также отмечены такими извержениями. Впрочем, на этом полуострове они так называемые трещинные. И обычно не нарушают воздушное сообщение, поскольку не вызывают сильных взрывов или значительного выброса пепла в стратосферу.

# Извержение вулкана # Природные явления

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