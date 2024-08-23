На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

Эвакуировано население города Гриндавик. В Исландии находятся 33 активные вулканические системы. На полуострове Рейкьянес за последние три года произошло несколько извержений: весной 2021-го, летом позапрошлого и год назад. Нынешние январь, март и май также отмечены такими извержениями. Впрочем, на этом полуострове они так называемые трещинные. И обычно не нарушают воздушное сообщение, поскольку не вызывают сильных взрывов или значительного выброса пепла в стратосферу.