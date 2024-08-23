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Более 170 компаний принимают участие во Всемирной конференции робототехники в Пекине

23 августа 2024 07:32
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Всемирная конференция робототехники проходит в Пекине. В ней участвуют почти 170 компаний со всего мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 170 компаний принимают участие во Всемирной конференции робототехники в Пекине-2

На выставке они представили более 600 инновационных продуктов, в том числе роботов-гуманоидов. Их в 2024 году насчитывается 27. Это самое большое количество за всю историю конференции. Ее программа также включает тематический форум, посвященный вопросам производства и эксплуатации умных машин. Кроме этого, пройдут соревнования роботов. Выставка продлится до 25 августа. Организаторы ожидают, что ее посетят десятки тысяч человек, в том числе ученые и предприниматели.

# Выставка

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