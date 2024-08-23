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В Канаде из-за забастовки остановлено движение грузовых поездов

23 августа 2024 07:29
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В Канаде остановились грузовые поезда. Все перевозки внутри страны и за ее пределы прекращены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде из-за забастовки остановлено движение грузовых поездов-2

Причиной стала забастовка железнодорожников, несогласных с увольнением Десяти тысяч сотрудников. Экономика Канады сильно зависит от грузоперевозок. Ежедневно страна зарабатывает на них более миллиона долларов. Остановка движения поездов нанесет ущерб поставкам зерна, нефти и авиатоплива.

# Акции протеста # Новости Канады

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