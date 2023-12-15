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Авария на аттракционе в Японии – люди провисели вниз головой около двух часов

15 декабря 2023 09:56
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В Японии посетители парка аттракционов получили очень острые ощущения, которые не входили в стоимость билета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария на аттракционе в Японии – люди провисели вниз головой около двух часов-1

Да и за которые они вряд ли согласились платить. На американских горках гондола доставила любителей экстрима на самую высокую точку, но внезапно отказалась их спускать. Люди около двух часов провисели вниз головой прежде чем им помогли спасатели. У них было время подумать стоит ли тратить деньги на, как оказалось, сомнительное удовольствие.

# ЧП # Новости Японии

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