Атаку в Шри-Ланке могли осуществить 7 террористов-смертников

Новости мира. Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днём траура по погибшим в результате серии терактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днём траура по погибшим в результате серии терактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взрывы унесли жизни почти 300 граждан из 11 стран мира. Среди пострадавших – более 500 человек. Правоохранители предполагают, что участие в атаках принимали 7 террористов-смертников. Такой вывод удалось сделать благодаря анализу останков злоумышленников.
В столицу страны Коломбо для обеспечения безопасности направлены свыше тысячи военнослужащих. Все учебные заведения закрыты, в стране действует комендантский час. По делу о терактах задержаны 24 человека.