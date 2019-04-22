Прямой эфир

Атаку в Шри-Ланке могли осуществить 7 террористов-смертников

22 апреля 2019 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днём траура по погибшим в результате серии терактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атаку в Шри-Ланке могли осуществить 7 террористов-смертников-1

Взрывы унесли жизни почти 300 граждан из 11 стран мира. Среди пострадавших – более 500 человек. Правоохранители предполагают, что участие в атаках принимали 7 террористов-смертников. Такой вывод удалось сделать благодаря анализу останков злоумышленников.

Атаку в Шри-Ланке могли осуществить 7 террористов-смертников-4

В столицу страны Коломбо для обеспечения безопасности направлены свыше тысячи военнослужащих. Все учебные заведения закрыты, в стране действует комендантский час. По делу о терактах задержаны 24 человека.

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек
22 апреля 2019 09:26

В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек

Власти Шри-Ланки задержали более 20 человек, подозреваемых в серии взрывов
22 апреля 2019 09:23

Власти Шри-Ланки задержали более 20 человек, подозреваемых в серии взрывов

Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины
22 апреля 2019 08:00

Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины