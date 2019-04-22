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В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек

22 апреля 2019 09:26
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Новости Колумбии. Число погибших в результате схода оползня в Колумбии возросло до 19. Среди пострадавших – 5 человек,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек-1

Инцидент произошёл в департаменте Каука, на юго-западе страны. На месте происшествия работают бригады спасателей и спецтехника. Более 10 граждан всё ещё числятся пропавшими без вести.

В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек-4

Разбирать завалы помогают добровольцы. Колумбийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий проинформировало, что причиной схода оползня стали сильные дожди.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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