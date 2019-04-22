В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек

Новости Колумбии. Число погибших в результате схода оползня в Колумбии возросло до 19. Среди пострадавших – 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в департаменте Каука, на юго-западе страны. На месте происшествия работают бригады спасателей и спецтехника. Более 10 граждан всё ещё числятся пропавшими без вести.