Арнольд Шварценеггер: США нужна «свежая кровь» в большой политике

Бывший губернатор Калифорнии и актер кино Арнольд Шварценеггер заявил, что США нуждаются в новых лицах в Белом доме, так как ни Джо Байден, ни Дональд Трамп не идеальны. Об этом передает РИА Новости.

Шварценеггер, который и сам не прочь сразиться за президентское кресло, если будет иметь на это право, полагает, что США нужна свежая кровь. Он сетует на то, что в СМИ доминируют только фамилии Трампа и Байдена, что оставляет мало места для новых лиц. Выборы главы государства в США состоятся в ноябре 2024 года.