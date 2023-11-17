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Арнольд Шварценеггер: США нужна «свежая кровь» в большой политике

17 ноября 2023 15:42
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Бывший губернатор Калифорнии и актер кино Арнольд Шварценеггер заявил, что США нуждаются в новых лицах в Белом доме, так как ни Джо Байден, ни Дональд Трамп не идеальны. Об этом передает РИА Новости.

Шварценеггер, который и сам не прочь сразиться за президентское кресло, если будет иметь на это право, полагает, что США нужна свежая кровь. Он сетует на то, что в СМИ доминируют только фамилии Трампа и Байдена, что оставляет мало места для новых лиц. Выборы главы государства в США состоятся в ноябре 2024 года.

# Выборы в США # Арнольд Шварценеггер # Джо Байден # Дональд Трамп

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