Французские врачи вышли на забастовку, требуя повышения оплаты труда

Новости Франции. Французские врачи объявили забастовку. Акции протеста проходят по всей стране, в них участвуют работники как государственных клиник, так и те, кто ведет частную практику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они требуют увеличить зарплату и улучшить условия труда. Медики жалуются на переполненные больницы из-за эпидемии гриппа и всплеска инфекционных заболеваний. Они больше не справляются с многократно возросшей на них нагрузкой и не могут принять всех пациентов. Критическая ситуация в здравоохранении вызвана дефицитом кадров. В случае если власти срочно не представят план действий по выходу из кризиса, врачи обещают бастовать до Нового года.