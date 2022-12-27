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Французские врачи вышли на забастовку, требуя повышения оплаты труда

27 декабря 2022 09:31
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Новости Франции. Французские врачи объявили забастовку. Акции протеста проходят по всей стране, в них участвуют работники как государственных клиник, так и те, кто ведет частную практику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские врачи вышли на забастовку, требуя повышения оплаты труда-1

Все они требуют увеличить зарплату и улучшить условия труда. Медики жалуются на переполненные больницы из-за эпидемии гриппа и всплеска инфекционных заболеваний. Они больше не справляются с многократно возросшей на них нагрузкой и не могут принять всех пациентов. Критическая ситуация в здравоохранении вызвана дефицитом кадров. В случае если власти срочно не представят план действий по выходу из кризиса, врачи обещают бастовать до Нового года.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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