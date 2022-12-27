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В США из-за снежного шторма отменены тысячи авиарейсов

27 декабря 2022 07:11
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Новости США. Отмененные авиарейсы и массовые перебои электричества. США накрыл снежный шторм. Только за минувшие выходные в стране отменили свыше 2,5 тысячи авиарейсов. Еще 6 тысяч направлений были задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США из-за снежного шторма отменены тысячи авиарейсов-1

Кроме того, из-за снежной бури порядка 250 тысяч домов и предприятий остались без электричества. Причем половина из них находится в штатах Нью-Йорк и Мэн. На фоне экстремальных погодных условий и возросшей в связи с этим нагрузки на сети электроэнергетические компании просят потребителей экономить электричество, газ и тепло.

Также ранее сообщалось о погибших. Снежные бури унесли более полусотни жизней. Основная причина – дорожные аварии.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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