Вопрос избрания нового премьер-министра Армении обсудят на специальном заседании 1 мая

Новости Армении. Вопрос избрания нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании парламента. Встреча запланирована на 1 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, что бывший глава правительства Серж Саргсян 23 апреля ушел в отставку из-за массовых протестов в стране. Оппозиция обвиняла его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.