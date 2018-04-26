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Вопрос избрания нового премьер-министра Армении обсудят на специальном заседании 1 мая

26 апреля 2018 14:23
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Новости Армении. Вопрос избрания нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании парламента. Встреча запланирована на 1 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос избрания нового премьер-министра Армении обсудят на специальном заседании 1 мая-1

Напоминаем, что бывший глава правительства Серж Саргсян 23 апреля ушел в отставку из-за массовых протестов в стране. Оппозиция обвиняла его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.

Вопрос избрания нового премьер-министра Армении обсудят на специальном заседании 1 мая-4

Но даже после того, как Саргсян покинул пост, протесты в стране не прекратились.

# Фотофакт # Серж Саргсян # Международная политика

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