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В Дубае сотрудники аэропорта будут забирать багаж пассажиров из дома

26 апреля 2018 14:58
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Новости ОАЭ. Новую услугу ввел национальный авиаперевозчик Арабских Эмиратов. Теперь сотрудники аэропортов будут забирать багаж своих клиентов прямо из дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дубае сотрудники аэропорта будут забирать багаж пассажиров из дома-1

Сдать можно будет до семи предметов клади. Работник взвесит чемоданы, прикрепит бирки, зарегистрирует пассажиров на рейс и вручит им посадочный талон. Предоставляемая услуга платная и действует пока только на рейсах из Дубая.

# Самолет # Фотофакт

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