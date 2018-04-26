В Дубае сотрудники аэропорта будут забирать багаж пассажиров из дома

Новости ОАЭ. Новую услугу ввел национальный авиаперевозчик Арабских Эмиратов. Теперь сотрудники аэропортов будут забирать багаж своих клиентов прямо из дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сдать можно будет до семи предметов клади. Работник взвесит чемоданы, прикрепит бирки, зарегистрирует пассажиров на рейс и вручит им посадочный талон. Предоставляемая услуга платная и действует пока только на рейсах из Дубая.