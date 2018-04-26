В грязевых вулканах Азербайджана нашли золото и серебро

Новости Азербайджана. Золото, серебро, железо, медь, титан и новые минералы впервые обнаружили в грязевых вулканах Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О природной находке сообщил профессор Национальной академии наук. Работы по изучению геологических образований последние несколько лет совместно вели азербайджанские и украинские специалисты.

По их словам, данное исследование уникально не только для страны, но и для всего научного мира.