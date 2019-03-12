До последнего был в театральном строю. В Москве простились с Владимиром Этушем

Новости России. 12 марта в Москве простились с народным артистом Советского Союза Владимиром Этушем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром в Театре имени Вахтангова на основной сцене собрались друзья, коллеги и родные великого артиста, чтобы провести его в последний путь.

Актер ушел из жизни на 97-м году. Яркий, неповторимый, великий… Вся его жизнь – театр и кино. Едва ли не до последнего Этуш был в театральном строю, лишь в начале этого года по состоянию здоровья любимец миллионов вынужден был прервать работу в спектакле «Бенефис» по пьесе «Пока она умирала». Жизнь актеров всегда наполнена символизмом.