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В Бразилии из-за сильных ливней и наводнений погибли более 10 человек

12 марта 2019 12:34
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Новости Бразилии. В Бразилии из-за сильных ливней погибли более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наводнения в крупнейшем городе страны Сан-Паулу превратили дороги в реки.

В Бразилии из-за сильных ливней и наводнений погибли более 10 человек-1

С минувших выходных там выпало около 110 мм осадков. Это составляет 70 % всей нормы за весь март. 

Паводки парализовали движение транспорта. Кроме этого затоплен завод по производству автомобилей одной известной мировой марки. По прогнозам синоптиков, непогода продержится еще два дня.

В Бразилии из-за сильных ливней и наводнений погибли более 10 человек-4

В Бразилии из-за сильных ливней и наводнений погибли более 10 человек-6

# Наводнение # Фотофакт

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