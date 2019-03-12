В Бразилии из-за сильных ливней и наводнений погибли более 10 человек

Новости Бразилии. В Бразилии из-за сильных ливней погибли более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наводнения в крупнейшем городе страны Сан-Паулу превратили дороги в реки.

С минувших выходных там выпало около 110 мм осадков. Это составляет 70 % всей нормы за весь март.

Паводки парализовали движение транспорта. Кроме этого затоплен завод по производству автомобилей одной известной мировой марки. По прогнозам синоптиков, непогода продержится еще два дня.