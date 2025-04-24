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Американский производитель чипов планирует сократить более 20% своих сотрудников

24 апреля 2025 07:35
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Американский производитель чипов планирует сократить более 20 % своих сотрудников. Компания объявит об увольнениях уже на этой неделе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский производитель чипов планирует сократить более 20% своих сотрудников-2

По данным СМИ, совет директоров готов пойти на этот шаг, чтобы оптимизировать управление и восстановить в компании культуру, основанную на инженерном подходе. Отметим, в августе 2024 года производитель уже объявлял о сокращении 15 тысяч рабочих мест. Как заявляют эксперты, компания долгое время доминировала на рынке процессоров для персональных компьютеров и центров обработки данных, но медленно реагировала на переход к искусственному интеллекту. В результате продажи снижались три года подряд, росли убытки.

# Новости США

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