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Аргентинка изобрела шлем, который помог не лишиться волос во время химиотерапии

31 августа 2022 15:59
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Новости Аргентины. Аргентинка придумала, как не лишиться волос во время химиотерапии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Аргентинка изобрела шлем, который помог не лишиться волос во время химиотерапии-1

Диагноз рак груди Пауле поставили в 2009 году. Тогда 41-летняя женщина решила, что не только победит болезнь, но и сохранит свои длинные локоны. Она собрала импровизированный шлем из пакетов со льдом, который надевала во время сеансов. Устройство сработало. Благодаря охлаждению кровеносные сосуды головы сужаются и количество препарата, попадающего в волосяные фолликулы, значительно сокращается. Чтобы эффект был максимальным, температура шлема должна составлять минус 20 градусов. Каждые полчаса его необходимо заменять.

Аргентинка изобрела шлем, который помог не лишиться волос во время химиотерапии-4

Марианхелес Фернандес, пациентка онкологического центра:
Шлем нужно положить в морозилку за два дня до процедуры. Конечно, это не совсем удобно, нужно все время следить за тем, чтобы он был холодным, но эффект стоит приложенных усилий. Благодаря шлему борьба с болезнью проходит совсем по-другому. Он дарит возможность оставаться собой.

После успешного лечения Паулы различные версии охлаждающего шлема стали использовать многие клиники. За 10 лет около 60 тысяч пациентов в Аргентине, Чили, Мексике, Испании и США вылечились от рака, сохранив при этом волосы.

# Изобретения # Марианхелес Фернандес # Новости Аргентины # Фотофакт

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