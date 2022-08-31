Аргентинка изобрела шлем, который помог не лишиться волос во время химиотерапии

Новости Аргентины. Аргентинка придумала, как не лишиться волос во время химиотерапии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диагноз рак груди Пауле поставили в 2009 году. Тогда 41-летняя женщина решила, что не только победит болезнь, но и сохранит свои длинные локоны. Она собрала импровизированный шлем из пакетов со льдом, который надевала во время сеансов. Устройство сработало. Благодаря охлаждению кровеносные сосуды головы сужаются и количество препарата, попадающего в волосяные фолликулы, значительно сокращается. Чтобы эффект был максимальным, температура шлема должна составлять минус 20 градусов. Каждые полчаса его необходимо заменять.

Марианхелес Фернандес, пациентка онкологического центра:

Шлем нужно положить в морозилку за два дня до процедуры. Конечно, это не совсем удобно, нужно все время следить за тем, чтобы он был холодным, но эффект стоит приложенных усилий. Благодаря шлему борьба с болезнью проходит совсем по-другому. Он дарит возможность оставаться собой.

После успешного лечения Паулы различные версии охлаждающего шлема стали использовать многие клиники. За 10 лет около 60 тысяч пациентов в Аргентине, Чили, Мексике, Испании и США вылечились от рака, сохранив при этом волосы.