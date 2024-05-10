Аргентинцы протестуют против реформ президента Хавьера Милея

Жители Аргентины 9 Мая провели в борьбе за свои права. Там профсоюзы объявили масштабную всеобщую забастовку против болезненных мер жесткой экономии и реформ нового президента Хавьера Милея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его стремление к поголовному сокращению всех расходов и социальных программ нанесло удар по экономике. В знак протеста миллионы людей не вышли на работу. В стране не ходит общественный транспорт, закрыты магазины и банки. Отменены несколько сотен авиарейсов, остановилась работа портов. Люди требуют от властей остановить стремительно растущее обнищание населения. Однако в правительстве уже раскритиковали эту общенациональную акцию протеста, назвав ее неоправданной.