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Аргентинцы протестуют против реформ президента Хавьера Милея

10 мая 2024 10:35
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Жители Аргентины 9 Мая провели в борьбе за свои права. Там профсоюзы объявили масштабную всеобщую забастовку против болезненных мер жесткой экономии и реформ нового президента Хавьера Милея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентинцы протестуют против реформ президента Хавьера Милея-1

Его стремление к поголовному сокращению всех расходов и социальных программ нанесло удар по экономике. В знак протеста миллионы людей не вышли на работу. В стране не ходит общественный транспорт, закрыты магазины и банки. Отменены несколько сотен авиарейсов, остановилась работа портов. Люди требуют от властей остановить стремительно растущее обнищание населения. Однако в правительстве уже раскритиковали эту общенациональную акцию протеста, назвав ее неоправданной.

# Акции протеста # Новости Аргентины

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