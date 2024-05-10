Грядущий «мирный саммит» в Швейцарии по украинскому вопросу демонстрирует совпадение интересов Берна и Запада в вопросе о России. Об этом пишет Reuters.

Некоторые его сторонники и противники считают, что Швейцария должна отказаться от нейтралитета. По мнению экспертов, саммит будет посвящен скорее смягчению рисков, вызванных действиями

Бывший швейцарский посол Томас Борер подчеркнул необходимость поддержки Украины, учитывая взаимосвязь интересов Швейцарии и Запада. МИД Швейцарии подтвердил нейтральность страны, но отметил, что это не означает безразличия.