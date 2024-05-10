DM: Кэмерон призывает Запад пересидеть Путина в украинском конфликте

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Запад предпринять более решительные меры против российского президента Владимира Путина в конфликте на Украине. Об этом сообщает Daily Mail, пишет РИА Новости.

«Запад должен показать готовность "пересидеть" Владимира Путина в Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого мира», – говорится в публикации.

Он также предупредил о возможном наступлении «нового холода» в Европе. Однако его высказывания вызвали критику со стороны пользователей, которые выразили свое недоверие Кэмерону и призывали его не провоцировать Россию.