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DM: Кэмерон призывает Запад пересидеть Путина в украинском конфликте

10 мая 2024 10:04
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Запад предпринять более решительные меры против российского президента Владимира Путина в конфликте на Украине. Об этом сообщает Daily Mail, пишет РИА Новости.

«Запад должен показать готовность "пересидеть" Владимира Путина в Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого мира», – говорится в публикации.

Он также предупредил о возможном наступлении «нового холода» в Европе. Однако его высказывания вызвали критику со стороны пользователей, которые выразили свое недоверие Кэмерону и призывали его не провоцировать Россию.

# Международная политика

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