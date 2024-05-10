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Нетаньяху: Израиль будет воевать в одиночку в случае прекращения помощи США

10 мая 2024 09:50
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Премьер-министр Израиля Биньямин  Нетаньяху заявил, что в случае прекращения США военной помощи страна будет готова воевать в одиночку. В Пентагоне уже сообщили о приостановке поставок оружия в Израиль. Об этом пишет РИА Новости.

«Если нам придется стоять в одиночку, мы будем стоять в одиночку. Если понадобится, мы будем сражаться ногтями», – заявил Нетаньяху.

Однако, несмотря на предложение ХАМАС о прекращении огня, Израиль не прекращает военные действия, в том числе операцию в Рафахе. В обмен на свободу заложников Израиль готов пойти и на временное прекращение огня, но настаивает на полном уничтожении ХАМАС.

# Международная политика

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