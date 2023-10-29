В мексиканском Акапулько из-за урагана жители остались без еды и электричества

Новости Мексики. Ураган «Отис», который обрушился на тихоокеанское побережье Мексики, вызвал тяжелый гуманитарный кризис в знаменитом курортном городе Акапулько. Он больше всего пострадал от стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители остались без продовольствия и электричества. Они стоят в очередях, чтобы набрать хоть немного воды. В городе начались грабежи, для наведения порядка власти привлекли вооруженные отряды полиции. Люди обвиняют правительство в том, что оно оставило их наедине с проблемами.