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В мексиканском Акапулько из-за урагана жители остались без еды и электричества

29 октября 2023 14:04
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Новости Мексики. Ураган «Отис», который обрушился на тихоокеанское побережье Мексики, вызвал тяжелый гуманитарный кризис в знаменитом курортном городе Акапулько. Он больше всего пострадал от стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мексиканском Акапулько из-за урагана жители остались без еды и электричества-1

Жители остались без продовольствия и электричества. Они стоят в очередях, чтобы набрать хоть немного воды. В городе начались грабежи, для наведения порядка власти привлекли вооруженные отряды полиции. Люди обвиняют правительство в том, что оно оставило их наедине с проблемами.

# Ураганы # Новости Мексики # Фотофакт

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