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Арестованный мэр Стамбула предстанет перед судом для вынесения приговора

23 марта 2025 10:37
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В Турции не утихают ожесточенные протесты после задержания оппозиционного политика – мэра Стмабула. Утром он был арестован по решению суда. Политика обвиняют в коррупции и пособничестве террористическим группировкам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арестованный мэр Стамбула предстанет перед судом для вынесения приговора-2

По истечению срока предварительного заключения мэра турецкой столицы доставили в суд для допроса. 23 марта ему вынесут приговор и назначат меру пресечения. Мэр останется в тюрьме до окончания судебного процесса. Вместе с обвиняемым в рамках расследования арестованы более 100 человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей. Тем временем обстановка накалилась не только снаружи, но и в самом здании суда. Здесь депутаты и адвокаты оппозиционной партии Турции успели вступить в столкновения с полицией. На фоне – ожесточенные протесты оппозиции в крупных городах столицы.

Арестованный мэр Стамбула предстанет перед судом для вынесения приговора-4

Минувшей ночью тысячи человек вышли на улицы турецкой столицы в рамках крупнейшей акции протеста. Свыше 340 человек были задержаны в субботу. Демонстранты блокируют проспекты и скандируют антиправительственные лозунги. Стачки протестующих с полицейскими происходят всё чаще. Правоохранительные органы вынуждены применять против толпы водометы и перцовые баллончики. Ранее правительство ввело четырехдневный запрет на проведение демонстраций, а также закрыло часть стамбульского метро, чтобы предотвратить несчастные случаи.

# Акции протеста # Новости Турции

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