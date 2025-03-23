Арестованный мэр Стамбула предстанет перед судом для вынесения приговора

В Турции не утихают ожесточенные протесты после задержания оппозиционного политика – мэра Стмабула. Утром он был арестован по решению суда. Политика обвиняют в коррупции и пособничестве террористическим группировкам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По истечению срока предварительного заключения мэра турецкой столицы доставили в суд для допроса. 23 марта ему вынесут приговор и назначат меру пресечения. Мэр останется в тюрьме до окончания судебного процесса. Вместе с обвиняемым в рамках расследования арестованы более 100 человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей. Тем временем обстановка накалилась не только снаружи, но и в самом здании суда. Здесь депутаты и адвокаты оппозиционной партии Турции успели вступить в столкновения с полицией. На фоне – ожесточенные протесты оппозиции в крупных городах столицы.