22 марта в 19-й раз пройдет крупнейшая экологическая акция «Час Земли». Ежегодно людям по всему миру предлагается выключить свет или подсветку в знак поддержки планеты и напоминания о необходимости заботиться о ее будущем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря инициативе возникли многие экологические проекты и были приняты законы, призванные защитить окружающую среду. Мир все чаще сталкивается с сильными штормами, разрушительными пожарами и масштабными наводнениями. 2024-й год стал самым жарким годом в истории, что повышает актуальность экологической повестки. Во время акции будет отключено освещение многих общественных зданий и объектов. Первой эстафету принял Сидней, где в 2007-м и зародилась эта традиция под патронажем Всемирного фонда дикой природы.