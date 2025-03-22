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Президент ФРГ подписал закон о многомиллиардных инвестициях в оборону и инфраструктуру

22 марта 2025 17:00
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В погоне за личными амбициями европейские политики теперь готовы использовать любые методы, в том числе тасовать конституционные нормы в своих интересах. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил изменения в Основной закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новации позволят реформировать положение о так называемом «долговом тормозе». Ранее соответствующую инициативу одобрили Бундестаг и Бундесрат.

Несмотря на то, что напрямую с армией связан только один пункт из трех, весь законопроект по замыслу его инициаторов в конечном счете направлен на укрепление обороноспособности Германии. Принятие этих поправок уже позволило немецким депутатам одобрить выделение Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 миллиардов евро.

Президент ФРГ подписал закон о многомиллиардных инвестициях в оборону и инфраструктуру-2

Бернд Эйнмайер, экономический аналитик (Германия):
То, что мы сейчас видим, это то, как правительство направляет средства на разрушительные проекты и оружие. Мы все знаем, что эти системы вооружений, безусловно, не будут способствовать процветанию Европы. Мы инвестируем не в конструктивные инициативы, а в то, что принесет только разрушение, смерть и страдания.

В документе указывается, что расходы на бундесвер, а также на поддержку союзников в будущем также могут оплачиваться за счет кредитов. Однако, как отмечают эксперты, теперь устранение долгового тормоза развяжет руки немецким политикам, которые в военной эйфории могут загнать некогда экономического флагмана Европы в финансовую яму.

# Новости Германии

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