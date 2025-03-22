В погоне за личными амбициями европейские политики теперь готовы использовать любые методы, в том числе тасовать конституционные нормы в своих интересах. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил изменения в Основной закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новации позволят реформировать положение о так называемом «долговом тормозе». Ранее соответствующую инициативу одобрили Бундестаг и Бундесрат.

Несмотря на то, что напрямую с армией связан только один пункт из трех, весь законопроект по замыслу его инициаторов в конечном счете направлен на укрепление обороноспособности Германии. Принятие этих поправок уже позволило немецким депутатам одобрить выделение Украине дополнительной военной помощи в объеме 3 миллиардов евро.