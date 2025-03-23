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Стоимость проезда в общественном транспорте в Вильнюсе увеличится вдвое

23 марта 2025 10:37
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Стоимость проезда в общественном транспорте литовской столицы увеличится вдвое. Администрация Вильнюса уже объявила о планах, которые вряд ли понравятся горожанам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Вильнюсе увеличится вдвое-2

К лету цена билета на проезд составит 1,25 евро вместо нынешних 65 центов. Кроме того, власти объявили об отмене 30-минутного билета, что вызвало отдельное негодование у жителей. О причинах такого решения ничего не говорится, однако предполагается, что виной всему подорожание электроэнергии в связи с выходом стран Прибалтики из БРЭЛЛ. Уже к началу марта в Литве электричество подорожало почти на 70 %.

# Новости Литвы

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