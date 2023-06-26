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ARD: мирные переговоры между Украиной и Россией могут состояться уже в июле

26 июня 2023 09:35
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Официальные переговоры по разрешению конфликта на Украине могут пройти в июле, сообщил телеканал ARD со ссылкой на информированные источники, передает ТАСС.

В субботу в Копенгагене прошла тайная международная встреча по Украине, в которой принимали участие дипломаты из западных стран, а также представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Запад попросил поддержки у стран БРИКС, которые до сих пор придерживались нейтральной позиции по украинскому вопросу. С инициативой проведения таких переговоров выступил Киев.

Представитель ЕС сообщил, что Украина договорилась о встрече представителей Запада с государствами Глобального Юга 24 июня в Копенгагене. Ожидалось, что в этих переговорах будут участвовать Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, представители Европейской комиссии, посланники из Южной Африки, Бразилии и Индии, а также высокопоставленный украинский чиновник.

# Международная политика # Джейк Салливан

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